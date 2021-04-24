Политолог Веркотрен заявил о низшей точке кризиса между Россией и Чехией

Брюссель, 24 апреля. Дипломатический кризис между Россией и Чехией достиг низшей точки. Такое мнение выразил политолог Лувенского католического университета в Бельгии Пьер Веркотрен.

Стороны конфликта не пойдут на полный разрыв связей, так как и Россия, и Чехия осознают, что это не выход из сложившейся ситуации, передает РИА Новости. Политолог предположил, что после последнего сокращения состава посольств Москва и Прага прекратят зеркальное сокращение штатов дипломатических миссий.

Ранее немецкий депутат Вальдемар Гердт заявил, что президент США Джо Байден может быть причастен к обострению отношений между Чехией и Россией. Парламентарий уверен, что эскалация в отношениях Москвы и Праги была спланирована Вашингтоном заранее.