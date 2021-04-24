Юрист Редин предупредил об ужесточении контроля за соблюдением ПДД в России

Москва, 24 апреля. Новое высокочувствительное оборудование для фотофиксации нарушений правил дорожного движения появилось в некоторых регионах России. Пока система функционирует в тестовом формате.

Аппаратура оснащена специальными предупредительными знаками. Механизм также предполагает работу трех видеокамер. Первые две необходимы для контроля за приближением машины к арке с информационным табло. После попадания в поле зрения записывающего оборудования произойдет фотофиксация, рассказал юрист по правовым вопросам Егор Редин.

«Это нужно, чтобы... даже если обозначение на табло сменилось незадолго до появления автомобиля, при подъезде к рамке водитель точно мог видеть знак ограничения скорости и снизить скорость в соответствии с ним отметил он в интервью «Прайм».

На снимке в таком случае отобразятся изображение транспортного средства и его госномер, а также сам знак переменных данных. При игнорировании скоростного режима третья камера, которая будет находиться в 30-50 метрах от рамки, запечатлеет это.

Ранее стало известно о введении новых ПДД весной следующего года. ГИБДД дополнит перечень технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства.