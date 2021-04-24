Министр транспорта Аргентины стал жертвой ДТП

Буэнос-Айрес, 24 апреля. Глава министерства транспорта Аргентины Марио Меони получил смертельные травмы в результате автомобильной аварии. Информацию об этом передает телеканал Todo Noticias.

Министр в момент ДТП находился за рулем транспортного средства. Его автомобиль перевернулся на трассе близи города Сан-Андрес-де-Хилес. Причины и обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.

Ранее из жизни ушел президент африканского государства Чад Идрис Деби. О смерти политика достоверно стало известно 20 апреля. Причиной стали ранения, которые глава получил во время защиты территориальной целостности страны на поле боя.