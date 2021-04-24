Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 апреля 06:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:39
Шоу-бизнес
Скрывавшийся в Носороге Туриченко назвал участника «Маски» в костюме Зайца
06:35
Шоу-бизнес
Постройневшая Волочкова показала фото постаревшего Антонова
06:34
Шоу-бизнес
Длинноногую Анну Седокову с новой прической приняли за Ксению Бородину
06:18
Общество
Продажи люксовых авто на вторичном рынке выросли на 24% в РФ
06:16
Политика
Политолог Веркотрен заявил о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
06:00
Общество
Друзья собирают грибы, а я ― мусор: волонтер из Ялты вдохновляет на добрые дела
05:58
Общество
Юрист Редин предупредил об ужесточении контроля за соблюдением ПДД в России
05:51
Происшествия
Министр транспорта Аргентины стал жертвой ДТП
05:47
Политика
Ургант предложил подарить Зюганова Жириновскому на юбилей
05:44
Общество
Аналитик Долгин рассказал о последствиях майских выходных для экономики РФ
05:42
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал слухи о конфликте с Пугачевой
05:28
Общество
Терапевт Звонков перечислил правила для качественного сна
05:26
Шоу-бизнес
Считающая себя парнем дочь Ефремова рассказала про свои психические заболевания
05:24
Общество
Третий этап ремонта Литейного моста в Петербурге начнется 24 апреля
05:19
Общество
Новый кроссовер Geely Atlas Pro с российскими номерами заметили в Москве
05:11
Общество
Врач Тяжельников об опасности пикников на траве весной
05:08
Политика
Результаты антироссийских санкций почти оправдали надежды США
05:00
Общество
Депутат ЗакСа заявил о необходимости выступать на легальных митингах
04:50
Политика
Политика искоренения русскости обрекает Украину на гибель
04:49
Политика
Японцы выдумывают способы «защиты» на фоне размещения Т-80БВ на Курилах
Все новости

Ургант предложил подарить Зюганова Жириновскому на юбилей

Политика
Ургант предложил подарить Зюганова Жириновскому на юбилей
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 24 апреля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в апреле будет праздновать 75-ый день рождения. Иван Ургант в эфире своего юмористического шоу придумал оригинальный подарок для политика.

Он предложил отправить к Жириновскому лидера КПРФ Геннадия Зюганова, которого тот так сильно «любит». И обязательно с подарком и букетом цветов.

«Тут только нужно пересчитать цветы, их же четное количество?» — пошутил Ургант в своем вечернем шоу.

Недавно Жириновский сказал, что в КПРФ грядут кадровые перемены. По его словам, Зюганов собрался в отставку. Глава партии подтвердил эту информацию и заявил, что на ближайшем съезде КПРФ будет решаться вопрос о смене лидера.

Жириновский лдпр зюганов юбилей
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 212596 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 121489 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 113263 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 65240 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 64229 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Политика / Ургант предложил подарить Зюганова Жириновскому на юбилей
Рейтинг@Mail.ru