Ургант предложил подарить Зюганова Жириновскому на юбилей

Москва, 24 апреля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в апреле будет праздновать 75-ый день рождения. Иван Ургант в эфире своего юмористического шоу придумал оригинальный подарок для политика.

Он предложил отправить к Жириновскому лидера КПРФ Геннадия Зюганова, которого тот так сильно «любит». И обязательно с подарком и букетом цветов.

«Тут только нужно пересчитать цветы, их же четное количество?» — пошутил Ургант в своем вечернем шоу.

Недавно Жириновский сказал, что в КПРФ грядут кадровые перемены. По его словам, Зюганов собрался в отставку. Глава партии подтвердил эту информацию и заявил, что на ближайшем съезде КПРФ будет решаться вопрос о смене лидера.