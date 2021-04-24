Аналитик Долгин рассказал о последствиях майских выходных для экономики РФ

Москва, 24 апреля. Продление майских праздников без ужесточения ограничений и с сохранением заработной платы не повлечет за собой существенных последствий для макроэкономических показателей России.

Таким прогнозом поделился главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Несмотря на сокращение рабочих дней свыше чем на 20%, существует ряд смягчающих аспектов. Первый — дополнительные выходные зачастую не сопровождаются уменьшением уровня потребления товаров и услуг.

Также решение не коснется производства непрерывного цикла. Значительной разницы между прошлым и текущим годами нет, поскольку 12 месяцев назад еще действовал жесткий карантин. Кроме того, увеличение числа нерабочих дней пришлось на традиционный отпускной период, передает РБК.

Ранее президент России Владимир Путин на официальном уровне объявил выходными дни между майскими праздниками. Соответствующий документ глава государства подписал накануне. Согласно ему, граждане могут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.