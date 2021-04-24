Киркоров прокомментировал слухи о конфликте с Пугачевой

Москва, 24 апреля. Певец Филипп Киркоров ответил на вопрос журналистов о его ссоре с бывшей супругой Аллой Пугачевой. Слухи об этом начали распространяться после дня рождения Примадонны.

Пугачева 15 апреля отпраздновала свое 72-летие. Артистка устроила вечеринку по случаю праздника, однако Киркорова среди гостей замечено не было. Сам певец никак не комментирует свое отсутствие на мероприятии в честь экс-жены. После этого в звездной тусовке начали появляться слухи о разладе в отношениях артистов.

Агентство городских новостей Москва / Денис Гришкин

Впервые о сложившейся ситуации Киркоров высказался на Московском кинофестивале. На мероприятии его сопровождала Наталья Гордиенко, которую артист готовит к выступлению на международном конкурсе «Евровидение». В беседе с журналистами Киркоров признался, что активно готовится к своему дню рождения и скоро отправится в Роттердам. На вопрос о ссоре с Пугачевой певец ответил немногословно.

«Я не отвечаю на глупые вопросы», — коротко заявил Киркоров.

Вечеринка по случаю 72-летия Пугачевой прошла в ее особняке в подмосковной деревне Грязи. Среди звездных гостей были замечены Никита Пресняков и Денис Байсаров, певец Александр Буйнов и дизайнер Игорь Гуляев.