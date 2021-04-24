Терапевт Звонков перечислил правила для качественного сна

Москва, 24 апреля. Качество сна во многом зависит от условий, в которых спит человек. Каких правил стоит придерживаться, рассказал терапевт Андрей Звонков.

Идеальные условия для сна можно создать, если предварительно проветрить комнату или обеспечить постоянный поток свежего воздуха. Оптимальная температура в комнате должна держаться на уровне 18-22 градусов, передает радио Sputnik.

«Лучше спать с открытой форточкой, поскольку циркуляция свежего воздуха должна быть. Спать так полезнее, но может быть проблема с переохлаждением. Хотя если вы спите под одеялом в обычной квартире, то ничего страшного нет», — уточнил терапевт.

Ночью может произойти обезвоживание организма. Чтобы этого не допустить, специалист советует накрываться одеялом или простыней. Эти постельные принадлежности создают специальный микроклимат и не дают коже терять жидкость.

Состояние после пробуждения зависит и от того, просыпался ли человек посреди цикла сна. Чтобы проснуться бодрым, следует отсчитывать 90 минут от времени, в которое нужно встать, объяснил доктор Каран Радж.