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Считающая себя парнем дочь Ефремова рассказала про свои психические заболевания

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 05:26
Шоу-бизнес
Считающая себя парнем дочь Ефремова рассказала про свои психические заболевания
instagram.com  /  @amefremova

Москва, 24 апреля. Объявившая себя мужчиной по имени Сергей, 20-летняя дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария показала в Сети медицинское заключение с различными психическими диагнозами.

В заключении врачей обозначено, что у Анны-Марии выявлены хроническое посттравматическое стрессовое расстройство, расстройство аутистского спектра и биполярное аффективное расстройство второго типа. В документе она подписана как Анна-Мария, но врач называет ее молодым человеком. Недавно девушка заявила, что планирует поменять паспорт и пройти курс гормональной терапии.

Считающая себя парнем дочь Ефремова рассказала про свои психические заболевания
instagram.com  / @sergey.aem

По словам девушки, ранее ей не могли провести точную диагностику, но сейчас проблема решена. На своей странице в социальной Сети Анна-Мария разъяснила, что такое аутизм.

«На самом деле аутизм — это спектр. И это абсолютно точно не болезнь — а просто другое нейросостояние. И это называется «нейроотличие» — написала в Stories Анна-Мария.

Накануне стало известно, что отец девушки Михаил Ефремов, отбывающий тюремный срок за смертельное ДТП, по рекомендации врачей был освобожден от работы в колонии. Адвокат осужденного Петр Хархорин объяснил, что Ефремов аллергик и не может работать в «период цветения».

ефремов анна-мария психическое заболевание
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