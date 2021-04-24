Врач Тяжельников об опасности пикников на траве весной

Москва, 24 апреля. Земля в весенний период времени все еще остается холодной и влажной, поэтому майские «посиделки» на природе могут закончиться различными заболеваниями.

Врач Андрей Тяжельников в интервью РИА Новости пояснил, что сейчас создается ложное впечатление наступления тепла. При этом земля после зимы остается холодной. Долгое сидение на ней, даже при использовании покрывала, может привести циститу или другим заболеваниям мочеполовой системы.

Специалист рассказал, что переохлаждение вызывает у организма стресс, а это снижает иммунитет. Человек становится уязвимым к болезням, в том числе к коронавирусу.

Также не стоит ходить босиком по траве, особенно весной. Тяжельников подчеркнул, что для незакаленных людей это может закончиться простудой.