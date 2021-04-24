Результаты антироссийских санкций почти оправдали надежды США

Вашингтон, 24 апреля. Последствия апрельских санкций США против России оказались достаточно близки к ожиданиям администрации главы Белого дома Джозефа Байдена.

Вашингтон использует ограничения как инструмент для раскрутки собственной стратегии, в частности создания рычагов для дипломатического процесса. Конечная цель подобных мероприятий — выход российско-американских отношений в плоскость стабильных и предсказуемых. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

«Нашим намерением было действовать пропорционально и применять целевой подход, а также сигнализировать, что у нас есть возможность нанести еще больший урон», — отметил политик в беседе с Reuters.

Москва неоднократно заявляла о тщетности попыток Вашингтона подавить интересы РФ на международной арене. Россия с легкостью может обернуть санкции в свою пользу. Для этого в стране запущены кампании по наращиванию потенциала и созданию автономной цифровой площадки, подчеркнула политолог Ольга Дегтярева.