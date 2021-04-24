Львов, 24 апреля. Русофобская риторика грозит Украине полным крахом. Для спасения страны необходимо посмотреть на реальное государство, начать решать настоящие проблемы, а не придуманные.

Но Киеву комфортнее воевать с совместным с Россией прошлым. Страны фактически представляют единое информационное пространство. На протяжении долгих лет украинский язык и культура формировались в основном под влиянием русскоязычных граждан. При этом нельзя забывать, что без Киева речи о современной РФ не может быть.

Таким образом журналисты львовского издания Zaxid ответили историку Владимиру Вятровичу на пост, в котором ему, несмотря на приверженность к декоммунизации, удается вывести парадокс в российско-украинских отношениях. Он звучит так: если исключить из нынешней украинскости все, что хоть как-то связано с русским дискурсом, — то вообще ничего не останется.

«Проблема возникает тогда, когда создавать резервацию призывает парламентарий государства, которое ведет нелегкую, хотя и гибридную, войну. Если начинать снимать с украинской «луковицы» все недостаточно украинское — то от нее ничего не останется», — прокомментировали в СМИ.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступил с требованием лишить мандатов русскоговорящих парламентариев. Он также призвал отменить решение Николаевского горсовета о региональном статусе русского языка.