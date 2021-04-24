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Японцы выдумывают способы «защиты» на фоне размещения Т-80БВ на Курилах

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 04:49
Политика
Японцы выдумывают способы «защиты» на фоне размещения Т-80БВ на Курилах
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Токио, 24 апреля. Подразделения ВС РФ, дислоцированные на островах Курильского архипелага, получат модернизированные танки Т-80БВ. Этот факт возмутил читателей японского портала Kyodo News.

Новые боевые машины заменят находящиеся на Курилах Т-72Б. Танки позволят укрепить обороноспособность Курильских островов и острова Сахалин.

Японцев не устроило оснащение Восточного военного округа новыми танками. Они сразу увидели в замене старых боевых машин на новые «угрозу», несмотря на то, что обновление происходит исключительно на территории РФ. Пользователи Сети начали предлагать «ответные» действия, которые якобы должна предпринять Япония, чтобы «защитить» себя.

«Что делает Япония? Необходимо развернуть на Хоккайдо ракетные подразделения и увеличить численность сил самообороны. Северное направление нужно фортифицировать. Между тем дальше новостей о том, что Россия наращивает военную мощь, дело не идет», — признал пользователь Сети.

«Не понятно, зачем России размещать на Курилах танки? Местность там гористая… Неужели для нападения на Хоккайдо? Раньше был шанс вернуть острова, но Япония его упустила», — добавил комментатор.

Японцы выдумывают способы «защиты» на фоне размещения Т-80БВ на Курилах
Инфореактор  / 

Основной точкой преткновения в вопросе России и Японии остается принадлежность Южных Курил. Российская сторона неоднократно указывала, что этот вопрос закрыт. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет страны над ними не подлежит сомнению.

Попытки отнять Курилы у России военным способом могут закончиться новой мировой войной. РФ способна ответить непрошенным гостям достойно.

япония сахалин курильские острова
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