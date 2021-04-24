Перестыковка «Союза МС-18» на МКС запланирована на 28 сентября

Москва, 24 апреля. Доставивший космонавтов на МКС российский корабль «Союз МС-18» перестыкуют 28 сентября. Об этом рассказал Центр управления полетами.

Перестыковка корабля, который носит название первого космонавта Юрия Гагарина, с модуля «Рассвет» на многофункциональный лабораторный модуль «Наука» запланирована на 28 сентября 2021 года.

«Союз МС-18» доставил к МКС 9 апреля трех космонавтов. Среди них россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай. Спуститься на Землю корабль должен 18 октября.

Недавно Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал российским космонавтам детали проекта новой орбитальной станции.