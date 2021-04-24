Кинолог Голубев перечислил бесполезные товары в зоомагазинах

Москва, 24 апреля. Существует ряд аксессуаров, которые совершенно бесполезны, а порой и опасны для собаки. Об этом предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Собаки не нуждаются в модной одежде, «наморднике в виде утиного клюва или бабочке на ошейнике». К необходимым же атрибутам относятся поводок, ошейник, миски, намордник, средства для гигиены и ухода за шерстью, передает РИА Новости.

«В лучшем случае, ваш питомец смиренно позволит надеть на себя очередной модный аксессуар, в худшем — будет испытывать трудности при движении или причинит себе вред», — отметил кинолог.

Покупки бандан, ошейников со стразами и карнавальных костюмов являются прихотью владельцев собак. Вместо этого стоит порадовать питомца полезными лакомствами или купить одежду для себя.

Владимир Голубев ранее посоветовал собаководам чаще хвалить своих четвероногих друзей. Он объяснил это тем, что хозяева часто ругают питомцев, но не дают им понять, что является правильным поведением.