Пользователям сайтов знакомств рассказали об «опасных» фотографиях

Москва, 24 апреля. Людям, желающим найти общение или вторую половинку на сайте знакомств, нужно знать о правилах размещения фотографий, чтобы избежать «утечки» конфиденциальных данных.

Наиболее безопасными считаются снимки нейтрального характера, по которым невозможно определить адрес, то есть без каких-либо опознавательных объектов на фоне. Также не следует использовать материалы, которые размещены в социальных сетях, рассказал «Прайму» старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«Тем более не слишком безопасно напрямую логиниться в приложения через соцсети с реальным именем, особенно, если в соцсетях у вас есть геотеги, по которым вас можно выследить», — добавил Кузьменко.

Лучше не выставлять напоказ дорогие вещи, машины, украшения и подарки, чтобы не привлекать внимание злоумышленников.

Специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко недавно объяснил, как мошенникам удается заполучить личные данные пользователей онлайн-магазинов.