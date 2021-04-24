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Пользователям сайтов знакомств рассказали об «опасных» фотографиях

Общество
Пользователям сайтов знакомств рассказали об «опасных» фотографиях
pixabay.com

Москва, 24 апреля. Людям, желающим найти общение или вторую половинку на сайте знакомств, нужно знать о правилах размещения фотографий, чтобы избежать «утечки» конфиденциальных данных.

Наиболее безопасными считаются снимки нейтрального характера, по которым невозможно определить адрес, то есть без каких-либо опознавательных объектов на фоне. Также не следует использовать материалы, которые размещены в социальных сетях, рассказал «Прайму» старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«Тем более не слишком безопасно напрямую логиниться в приложения через соцсети с реальным именем, особенно, если в соцсетях у вас есть геотеги, по которым вас можно выследить», — добавил Кузьменко.

Лучше не выставлять напоказ дорогие вещи, машины, украшения и подарки, чтобы не привлекать внимание злоумышленников.

Специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко недавно объяснил, как мошенникам удается заполучить личные данные пользователей онлайн-магазинов.

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