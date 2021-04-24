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Турция использует нерасторопность Украины с целью стать газовым хабом Европы

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 03:57
Экономика
Турция использует нерасторопность Украины с целью стать газовым хабом Европы
Федеральное агентство новостей

Киев, 24 апреля. Украина обладает уникальными возможностями, чтобы стать газовым хабом Европы. При этом власти продолжают планомерно игнорировать шанс страны на восстановление экономики.

Нерасторопностью Киева активно пользуется Анкара. Совсем недавно по дну Черного моря пустили турецкий поток для поставок российского газа в Европу. Теперь в планах у республики открыть трубопровод TANAP, по нему может пойти ресурс из Азербайджана. Действия властей говорят о намерении стать юго-европейским газовым хабом. Подобные амбиции также наблюдаются у Германии и Польши, подчеркнул экономист Алексей Кущ.

«Украина, которая имеет самые уникальные возможности по транспортировке газа, их упустила — это надо уметь», — заявил эксперт в своем блоге «Честный взгляд на экономику».

Пока Украина продолжает медлить на внешнем рынке, жителей страны призвали готовиться к повышению цен на газ в более чем два раза. В результате на него придется свыше трети годовой административной инфляции во втором квартале.

Снижения стоимости до минимального уровня 2021 года следует ожидать ближе к следующему году. Об этом говорится в заявлении Национального банка Украины.

украина турция алексей кущ
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