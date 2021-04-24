Глава Симферополя Демидов рассказал о переходе на новый график подачи воды

Симферополь, 24 апреля. Симферополь переведен на смягченный график подачи воды, теперь она будет подаваться с 06:00 до 0:00 ежедневно. Об этом рассказал глава администрации города Валентин Демидов.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о новом графике подачи воды в Симферополе с 24 апреля. Это стало доступным за счет увеличения объемов добываемых вод из подземных источников. До этого в город вода подавалась шесть раз в сутки.

«Симферополь с 24 апреля переведен на новую схему водоснабжения. В соответствии с внесенными изменениями в графики вода будет подаваться с 6:00 до 24:00 ежедневно», — сказал Демидов в интервью РИА Новости.

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