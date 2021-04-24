Немецкий депутат указал на роль Байдена в конфликте Чехии и России

Москва, 24 апреля. Президент США Джо Байден может быть причастен к обострению отношений между Чехией и Россией. Такое мнение высказал немецкий депутат Вальдемар Гердт.

Ухудшение отношений Чехии и России совпало с вступлением Байдена на должность президента США. За непродолжительное время своего правления новый глава Белого дома успел ужесточить уже несколько конфликтов, отметил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Гердт.

«Партия Байдена — это партия войны. И она очень четко это доказывает. Он уже столько конфликтов ужесточил», — отметил политик в беседе с телеканалом «360».

Гердт считает, что эскалация в отношениях Москвы и Праги была спланирована Вашингтоном заранее. Поведение чешских властей в этой ситуации Гердт объяснил «подчинением давлению той стороны, которой отказывать нельзя».

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус ранее раскритиковал позицию нынешних властей республики по отношению к России. Он считает, что своими антироссийскими действиями Прага хочет заработать очки в Вашингтоне и НАТО.