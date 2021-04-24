Пушков указал на бессмысленность переговоров с Зеленским

Москва, 24 апреля. Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским не приведут к нужному результату из-за нынешней политики Киева. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

По его мнению, радикально настроенная Украина по отношению к ДНР и ЛНР не способна на конструктивный диалог по поводу ситуации в Донбассе. К этому можно добавить, что Киев не выполняет своих обязательств по реализации Минских соглашений.

«Переговоры с Зеленским что в Париже, что «в любой точке Донбасса», не имеют смысла при нынешней политике Украины», — подчеркнул Пушков.

Сенатор добавил, что можно было бы провести саммит «нормандской четверки» в Луганске или Донецке, так как они являются главными точками в Донбассе. Однако ни одна из сторон не захочет ехать в города, которые регулярно обстреливают украинские военные.

Украинские власти недавно пригласили советников Франции и Германии посетить Донбасс. Однако ответа на это предложение не последовало.