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Стоматолог Кузьменкова назвала частую причину головных болей

Общество
Стоматолог Кузьменкова назвала частую причину головных болей
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Москва, 24 апреля. Неправильный прикус зубов может быть причиной мигрени. Об этом предупредила врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова.

Люди часто объясняют головную боль совсем не теми причинами. В 60% случаев этот недуг связан с особенностями верхнего и нижнего зубных рядов.

«Головная боль. И вы не понимаете от чего она. Голова болит, и думаете: «У бабушки было — это все по наследству». Это все от прикуса», — заявила Кузьменкова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее назвал мигрень предвестником инсульта. Головная боль может сопровождаться видениями, ощущениями запахов и чувством необъяснимого страха.

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