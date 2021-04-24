Ученик Хорошевцева станет диктором парада Победы

Москва, 24 апреля. Текст для парада Победы озвучит Антон Сунцов. Вместо умершего в прошлом году народного артиста России Евгения Хорошевцева диктором мероприятия станет его ученик.

Сунцов окончил Международный институт экономики и права. Также он является выпускником Учебного центра кино и телевидения UHD программы «Звукорежиссура».

В этом году 38-ми летний Сунцов станет "голосом Кремля". Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к подготовке парада Победы.

Парад в честь 76-й годовщины Великой Победы в Москве состоится без привлечения к торжественному маршу военнослужащих из Казахстана. Однако в прошлом году в параде участвовали несколько сотен солдат и офицеров ВС Казахстана.