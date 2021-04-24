Россия блокирует часть акватории Черного моря для иностранных судов

Москва, 24 апреля. Россия ограничила доступ к ряду районов Черного моря для движения иностранных военных гражданских судов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ограничения будут действовать до 31 октября 2021 года. Передвижение заблокировано около побережья Крыма на участке от Севастополя до Гурзуфа, около западной оконечности полуострова, а также у берегов Керченского полуострова.

Отдельно подчеркивается, что меры не распространяются на Керченский пролив и подход к нему. Постановление Министерства обороны РФ вступает в силу 24 апреля с 21:00 по Москве.