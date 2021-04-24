Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 апреля 03:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:40
Общество
Стоматолог Кузьменкова назвала частую причину головных болей
03:37
Общество
Ученик Хорошевцева станет диктором парада Победы
03:33
Общество
Россия блокирует часть акватории Черного моря для иностранных судов
03:29
Общество
Новые модели Renault оснастят автоматическим ограничителем скорости
03:17
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание на старом судне в Магадане
03:17
Политика
«Лишить мандатов»: украинских депутатов в Харькове хотят наказать за русский язык
03:15
Политика
График работы Путина в майские праздники уточняется
03:00
Экономика
Москвичей может ожидать большая распродажа квартир с 1 июля
03:00
Общество
ФАН публикует видео монумента в Севастополе с высоты птичьего полета
02:41
Общество
Россия и Белоруссия займутся восстановлением условий жизни в зоне ЧАЭС
02:37
Общество
Власти высоко оценили роль веранд в восстановлении сферы общепита в Москве
02:35
Общество
Некоторые категории граждан имеют право на досрочный выход на пенсию в России
02:33
Наука
Планы России отказаться от МКС вызвали тревожные настроения в США
02:33
Происшествия
Один человек погиб в результате крушения вертолета в Мексике
02:31
Общество
Аналитик Шатилин дал советы по спасению промокших смартфонов
02:29
Экономика
Финансист Афанасьева дала советы по инвестированию накопленных средств
02:17
Общество
Собянин рассказал о новых правилах работы МФЦ
02:11
Общество
США отменили запрет на использование вакцины Johnson & Johnson
02:09
Общество
«Порезать на металлолом»: в Киеве заговорили о банкротстве «Укрзализныци»
02:00
Политика
Евгений Сатановский: Турция потеряла сотни миллионов долларов из-за F-35
Все новости

Россия блокирует часть акватории Черного моря для иностранных судов

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 03:39
Общество
Россия блокирует часть акватории Черного моря для иностранных судов
wikipedia.org  /  US Department of Defense / Public Domain

Москва, 24 апреля. Россия ограничила доступ к ряду районов Черного моря для движения иностранных военных гражданских судов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ограничения будут действовать до 31 октября 2021 года. Передвижение заблокировано около побережья Крыма на участке от Севастополя до Гурзуфа, около западной оконечности полуострова, а также у берегов Керченского полуострова.

Отдельно подчеркивается, что меры не распространяются на Керченский пролив и подход к нему. Постановление Министерства обороны РФ вступает в силу 24 апреля с 21:00 по Москве.

россия черное море корабль акватория
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 212596 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 121489 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 113263 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 65240 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 64229 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Общество / Россия блокирует часть акватории Черного моря для иностранных судов
Рейтинг@Mail.ru