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Новые модели Renault оснастят автоматическим ограничителем скорости

Общество
Новые модели Renault оснастят автоматическим ограничителем скорости
Невские Новости

Париж, 24 апреля. Компания Renault приняла решение ограничить максимальную скорость в новых автомобилях. Теперь она не будет превышать 180 километров в час.

Решение принято в целях безопасности и предотвращения аварий. Максимальная скорость будет зависеть от конкретной модели автомобиля. Например, в Megane, которую должны начать производить в 2022 году, будет ограничение 160 км/ч, отметил гендиректор Renault Люк де Мео.

В автомобилях появится электронные устройства Safety coach, которые будут ограничивать скорость движения в соответствии с дорожными указателями и геолокацией. Приспособление будет реагировать на быстрый вход в вираж и перенимать управление, если водитель сильно устанет.

Пока Renault планирует внедрить в автомобили ограничители скорости, компания презентовала рестайлинговый Express в марте. Новый транспорт получил систему круиз-контроля и опциональный пятидюймовый монитор.

автомобиль renault скорость
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