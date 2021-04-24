Пожарные ликвидировали возгорание на старом судне в Магадане

Магадан, 24 апреля. Неэксплуатируемое судно загорелось в Нагаевской бухте в Магадане. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, передает пресс-служба регионального центра МЧС России.

В результате происшествия были повреждены отделочные материалы нижней палубы, кают и рубки. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Спасатели сформировали звено ГДЗС для поиска вероятных пострадавших и подачи огнетушащих веществ к очагу возгорания. В ликвидации огня было задействовано 16 человек личного состава МЧС России и три единицы техники.

Недавно пожар произошел в садовом доме на юго-западе Петербурга. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось.