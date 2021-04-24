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«Лишить мандатов»: украинских депутатов в Харькове хотят наказать за русский язык

Политика
«Лишить мандатов»: украинских депутатов в Харькове хотят наказать за русский язык
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 24 апреля. Украина может начать лишать мандатов парламентариев, которые разговаривают по-русски. С таким требованием выступил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Чиновник заявил, что напишет соответствующее заявление во все политические инстанции. По его словам, украинские депутаты должны соблюдать языковой закон Украины.

«Мы будем обращаться в соответствующие политические силы с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу», — заявил он.

Креминь рассказал, что лично был свидетелем подобного инцидента. По его словам, 21 апреля им был зафиксирован случай нарушения языкового закона страны секретарем Харьковского горсовета, а также несколькими депутатами и должностными лицами. Все возможные меры воздействия на провинившихся будут приняты, отметил Креминь.

Чиновник в очередной раз обратился в генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой. Он попросил ее отменить решение Николаевского горсовета, который ранее вынес решение о региональном статусе русского языка.

Недавно в Киеве инициировали проведение мер по поддержке украинского языка. Минкультуры Украины предложило провести так называемую «ласковую украинизацию» в стране.

украина депутаты русский язык креминь
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