Москвичей может ожидать большая распродажа квартир с 1 июля

Москва, 24 апреля. Завершение программы льготной ипотеки может ознаменовать сезон распродаж на жилье в новостройках в столичном регионе, заявили аналитики сервиса поиска жилья «Синица» .

Эксперты предположили, что для поддержания спроса на недвижимость, застройщики будут давать большие скидки. Распродажа может начаться с 1 июля, когда закончится действие программы субсидированной ипотеки, сообщает Lenta.ru.

Стагнация цен ожидается в третьем и четвертом кварталах 2021 года. Позже могут появиться специальные предложения для не очень востребованных или переоцененных комплексов.

Замедление роста стоимости недвижимости заметно уже сейчас. В марте в Московском регионе доля сделок с ипотекой снизилась на один процент по сравнению с показателями февраля.

Недавно аналитики Сбербанка выяснили, что льготной ипотекой в основном пользуются бездетные россияне. Лишь 10% заемщиков имеют детей.