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Россия и Белоруссия займутся восстановлением условий жизни в зоне ЧАЭС

Общество
Россия и Белоруссия займутся восстановлением условий жизни в зоне ЧАЭС
wikipedia.org  /  Babiesan

Москва, 24 апреля. Россия и Белоруссия изучат возможность восстановления жизни на территориях, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС 35 лет назад.

Соответствующее заявление сделал заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Чумаков. Он напомнил, что в настоящее время продолжается реализация программы Совместных действий на 2019—2022 годы. Финансирование проекта идет за счет Союзного государства России и Белоруссии. В программу вложено 13 миллионов долларов.

Проект нацелен на создание безопасных условий жизни в зараженных радиацией областях. В будущем планируется расширить технологические решения по сокращению уровня радионуклидов в продуктах, которые выращиваются в зараженной зоне. Уже скоро специалисты приступят к изучению территорий в зоне отчуждения, продолжается работа по радиоэкологическому мониторингу зараженных земель. Работы предпринимаются в Гомельской и Могилевской областях Белоруссии и Брянской области России, заключил Чумаков.

В Москве 22 апреля прошла встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе переговоров стороны затронули темы двустороннего экономического сотрудничества, а также совместную работу в сфере энергетики и медицины.

белоруссия радиация чернобыль чаэс
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