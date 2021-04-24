Некоторые категории граждан имеют право на досрочный выход на пенсию в России

Москва, 24 апреля. Граждане, которые воспитывают детей-инвалидов, могут выйти на пенсию раньше установленного срока. Об этом рассказала замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова.

Возможность досрочного выхода на пенсию по старости есть у одного из родителей, в чьей семье воспитывается ребенок-инвалид возрастом до 18 лет, подчеркнула Бибикова. По ее словам, женщины в таком случае могут выйти на пенсию в 50 лет, а мужчины в 55 лет.

«При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины — не менее 20 лет», — пояснила замглавы соцкомитета Совета Федерации в интервью «Парламентской газете».

Недавно аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева рассказала, в каких случаях возможен досрочный выход на пенсию. В список включены граждане предпенсионного возраста, которые потеряли работу.