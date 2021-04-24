Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 апреля 03:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:40
Общество
Стоматолог Кузьменкова назвала частую причину головных болей
03:37
Общество
Ученик Хорошевцева станет диктором парада Победы
03:33
Общество
Россия блокирует часть акватории Черного моря для иностранных судов
03:29
Общество
Новые модели Renault оснастят автоматическим ограничителем скорости
03:17
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание на старом судне в Магадане
03:17
Политика
«Лишить мандатов»: украинских депутатов в Харькове хотят наказать за русский язык
03:15
Политика
График работы Путина в майские праздники уточняется
03:00
Экономика
Москвичей может ожидать большая распродажа квартир с 1 июля
03:00
Общество
ФАН публикует видео монумента в Севастополе с высоты птичьего полета
02:41
Общество
Россия и Белоруссия займутся восстановлением условий жизни в зоне ЧАЭС
02:37
Общество
Власти высоко оценили роль веранд в восстановлении сферы общепита в Москве
02:35
Общество
Некоторые категории граждан имеют право на досрочный выход на пенсию в России
02:33
Наука
Планы России отказаться от МКС вызвали тревожные настроения в США
02:33
Происшествия
Один человек погиб в результате крушения вертолета в Мексике
02:31
Общество
Аналитик Шатилин дал советы по спасению промокших смартфонов
02:29
Экономика
Финансист Афанасьева дала советы по инвестированию накопленных средств
02:17
Общество
Собянин рассказал о новых правилах работы МФЦ
02:11
Общество
США отменили запрет на использование вакцины Johnson & Johnson
02:09
Общество
«Порезать на металлолом»: в Киеве заговорили о банкротстве «Укрзализныци»
02:00
Политика
Евгений Сатановский: Турция потеряла сотни миллионов долларов из-за F-35
Все новости

Планы России отказаться от МКС вызвали тревожные настроения в США

Наука
Планы России отказаться от МКС вызвали тревожные настроения в США
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 24 апреля. Россия в 2025 году планирует отказаться от использования Международной космической станции (МКС). Эта новость стала причиной тревожных настроений на территории США.

Заявление об отказе России от МКС ранее сделал вице-премьер страны Юрий Борисов. Он отметил, что сейчас сооружение пребывает в плачевном состоянии, в связи с чем российская сторона намерена заняться строительством собственной космической станции.

Журналист издания Science Ольга Добровидова заявила, что США обеспокоены этой новостью. После ухода России из проекта все обязанности по содержанию МКС перейдут Соединенным Штатам. Эксперт по космической политике Грег Отри уже усомнился, что американская сторона сможет поддерживать работу станции в одиночку. Он уверен, что уход такого «бесценного» партнера, как Россия, негативно скажется на МКС.

«МКС работает уже 20 лет — годы берут свое. Если Кремль откажется от МКС, что будет дальше?» — заявил Отри.

Работу новой российской орбитальной станции планируется начать уже в 2030 году. Роскосмос уже готов приступить к строительству платформы, однако для этого необходимо дождаться поручения президента России Владимира Путина.

сша мкс роскосмос
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 212596 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 121489 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 113263 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 65240 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 64229 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Наука / Планы России отказаться от МКС вызвали тревожные настроения в США
Рейтинг@Mail.ru