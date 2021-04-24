Планы России отказаться от МКС вызвали тревожные настроения в США

Москва, 24 апреля. Россия в 2025 году планирует отказаться от использования Международной космической станции (МКС). Эта новость стала причиной тревожных настроений на территории США.

Заявление об отказе России от МКС ранее сделал вице-премьер страны Юрий Борисов. Он отметил, что сейчас сооружение пребывает в плачевном состоянии, в связи с чем российская сторона намерена заняться строительством собственной космической станции.

Журналист издания Science Ольга Добровидова заявила, что США обеспокоены этой новостью. После ухода России из проекта все обязанности по содержанию МКС перейдут Соединенным Штатам. Эксперт по космической политике Грег Отри уже усомнился, что американская сторона сможет поддерживать работу станции в одиночку. Он уверен, что уход такого «бесценного» партнера, как Россия, негативно скажется на МКС.

«МКС работает уже 20 лет — годы берут свое. Если Кремль откажется от МКС, что будет дальше?» — заявил Отри.

Работу новой российской орбитальной станции планируется начать уже в 2030 году. Роскосмос уже готов приступить к строительству платформы, однако для этого необходимо дождаться поручения президента России Владимира Путина.