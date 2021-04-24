Аналитик Шатилин дал советы по спасению промокших смартфонов

Москва, 24 апреля. Современные смартфоны обладают высокой защитой от воды, но регулярное попадание жидкости на них снижает этот показатель. Как реанимировать гаджет, рассказал аналитик Илья Шатилин.

Высушить промокший телефон можно с помощью фена. Это один из простых, но и опасных способов. Например, есть риск задуть воду глубже в смартфон или испортить пластиковый корпус под воздействием высокой температуры, передает слова аналитика радио Sputnik.

«Феном можно сушить только разобранный телефон, но современным неразборным смартфонам вы можете сделать только хуже», — объяснил специалист.

В сушке может помочь рис или силикагель, так как они вытягивают влагу. В таком состоянии стоит оставить гаджет на сутки. Но самый эффективный способ спасения смартфона — сдать его в ремонт, отметил Илья Шатилин.

Иногда смартфоны не только промокают, но и теряются. Специалист Роскачества Сергей Кузьменко предложил использовать в поисках гаджета аккаунт Google или «Локатор», если пропал iPad или iPhone. Важно, чтобы эти функции были включены.