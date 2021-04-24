Финансист Афанасьева дала советы по инвестированию накопленных средств

Москва, 24 апреля. Накопления в некоторых случаях стоит оставить как подушку безопасности. Для этого можно воспользоваться различными инструментами инвестирования, чтобы не потерять на инфляции.

Перед выходом из финансово активного возраста лучшим вариантом для вложения будут короткие надежные облигации, которые помогут сберечь средства для безбедной старости. Об этом агентству «Прайм» рассказала аналитик ГК «Финам» Юлия Афанасьева.

Стоит избегать опасных инвестиционных инструментов и научиться страховать сбережения. Специалист отметила, что обучение по подбору облигаций и страховки можно найти бесплатное.

В случае, если муж перед уходом от жены и детей оставил средства, «последние деньги» следует инвестировать и при этом продолжать работать. Создать подушку безопасности лучше всего на индивидуальном инвестиционном счете, объяснила Афанасьева.

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