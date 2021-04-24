США отменили запрет на использование вакцины Johnson & Johnson

Вашингтон, 24 апреля. Американские регуляторы вновь разрешили применение препарата от коронавируса производства компании Johnson & Johnson.

Вопрос возобновления использования вакцины рассматривался участниками экспертного совета при Центре по контролю и профилактики заболеваний США. В поддержку высказались десять специалистов, против оказались четверо.

Согласно обновленным рекомендациями, препарат можно вводить пациентам старше 18 лет, а также женщин младше 50 лет необходимо предупреждать о возможных осложнениях в виде тромбов. Для вакцинации им предлагается выбрать другие разработки, которые допущены до применения в США.

Ранее более полусотни привитых от коронавируса скончались в Швейцарии. Врачи не уточняют препараты, которыми вакцинировали пациентов. При этом они отмечают, что данных, доказывающих связь между летальным исходом и инъекцией, пока нет.