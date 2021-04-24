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«Порезать на металлолом»: в Киеве заговорили о банкротстве «Укрзализныци»

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 02:09
Общество
«Порезать на металлолом»: в Киеве заговорили о банкротстве «Укрзализныци»
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 24 апреля. Украинская железная дорога оказалась на грани банкротства. В этом ей могли помочь заинтересованные в гибели предприятия стороны, заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

События вокруг компании наводят на мысль об умышленном доведении «Укрзализныця» до банкротства. Так называемым заказчиком «преступления» выступает действующее правительство, считает бывший глава ведомства. По его словам, это сознательная политика нынешней власти. Киев хочет добиться признания несостоятельности предприятия с целью заработать на металлоломе, передает «Обозреватель».

«Я так понимаю, компанию сознательно ведут к банкротству, не понимая, что это приведет к остановке всей экономики Украины. Ведь грузовые и пассажирские перевозки будут заблокированы», — отметил Омелян.

Владимира Жмака уволили с поста главы «Укрзализныци» спустя несколько суток после его заявления о катастрофической ситуации в компании. Это может указывать на желание Киева развалить предприятие.

Ранее датский журналист Йоханнес Вамберг Андерсен разочаровался показательной уборкой украинского поезда, которую ему устроили после инцидента. До этого представителю СМИ пришлось самому вымыть окно в вагоне. Он обратил внимание, что зачастую составы не моются не только зимой, но и весной и даже летом.

украина Владимир Омелян банкротство
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