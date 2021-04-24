Чеснок может решить частую проблему автомобилиста

Москва, 24 апреля. Видеорегистратор, прикрепленный к стеклу с помощью липучки, нередко падает. Раз и навсегда решить эту проблему может помочь обычный чеснок.

Зубчик необходимо очистить от оболочки и раздавить его, чтобы выступил сок. Этой жидкостью необходимо смазать липучку и приклеить ее к стеклу. После проделанных действий необходимо подождать пять-десять минут, после чего можно крепить сам видеорегистратор.

Такой эффект обеспечивают адгезионные свойства сока чеснока, делающие его клейким. Удалить следы со стекла очень просто, необходимо воспользоваться мокрой тряпкой.

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