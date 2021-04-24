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Чеснок может решить частую проблему автомобилиста

Общество
Чеснок может решить частую проблему автомобилиста
wikipedia.org  /  Donovan Govan/CC BY-SA 3.0

Москва, 24 апреля. Видеорегистратор, прикрепленный к стеклу с помощью липучки, нередко падает. Раз и навсегда решить эту проблему может помочь обычный чеснок.

Зубчик необходимо очистить от оболочки и раздавить его, чтобы выступил сок. Этой жидкостью необходимо смазать липучку и приклеить ее к стеклу. После проделанных действий необходимо подождать пять-десять минут, после чего можно крепить сам видеорегистратор.

Такой эффект обеспечивают адгезионные свойства сока чеснока, делающие его клейким. Удалить следы со стекла очень просто, необходимо воспользоваться мокрой тряпкой.

Автомобильный эксперт Егор Васильев ранее рассказал, что необходимо возить в багажнике, чтобы избежать штрафа. В этот список вошли аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки и желтый световозвращающий жилет.

видеорегистратор автомобиль чеснок
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