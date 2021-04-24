Покраснение глаз назвали предвестником опасного синдрома

Москва, 24 апреля. Покраснение глаз может свидетельствовать о развитии аденовирусной или бактериальной инфекции, заявил доктор медицинских наук Дмитрий Майчук в эфире канала «Россия-1».

Такой симптом может говорить и о наличии синдрома сухого глаза. Как предупредил офтальмолог, воспаление глаз не всегда указывает на сезонную аллергию.

«Даже если все банально, и пациент знает, что у него регулярно в это время возникает аллергия, он все равно должен дойти до офтальмолога», — поделился Дмитрий Майчук.

Недавно ученые из Висконсинского университета создали специальный пластырь для глаз. Он помогает восстанавливать поврежденную сетчатку благодаря фоторецепторным клеткам.