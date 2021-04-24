«Пила» и «Американский психопат» могут продолжиться как сериалы

Москва, 24 апреля. Кинофильмы «Американский психопат» и «Пила» получат многосерийные продолжения. Такое заявление сделало издание Deadline.

«Американский психопат» станет телесериалом на канале Lionsgate TV. Кресло режиссера займет Мэри Хэррон, а разработкой сценария займутся Харрон и Гвиневер Тернер.

Председатель Lionsgate Television Кевин Беггс заявил, что благодаря партнерству с творческими режиссерами получилось разработать высококачественный контент для будущих премьер. Он решил оставить в секрете подробности новинки «Пилы», однако инсайдеры подчеркнули, что сериал находятся на стадии переговоров со студией.

Не так давно в Сети появился трейлер нового фильма «Пила». Продолжение выйдет с подзаголовком «Спираль».