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«Пила» и «Американский психопат» могут продолжиться как сериалы

Общество
«Пила» и «Американский психопат» могут продолжиться как сериалы
 /  кадр из фильма Американский психопат

Москва, 24 апреля. Кинофильмы «Американский психопат» и «Пила» получат многосерийные продолжения. Такое заявление сделало издание Deadline.

«Американский психопат» станет телесериалом на канале Lionsgate TV. Кресло режиссера займет Мэри Хэррон, а разработкой сценария займутся Харрон и Гвиневер Тернер.

Председатель Lionsgate Television Кевин Беггс заявил, что благодаря партнерству с творческими режиссерами получилось разработать высококачественный контент для будущих премьер. Он решил оставить в секрете подробности новинки «Пилы», однако инсайдеры подчеркнули, что сериал находятся на стадии переговоров со студией.

Не так давно в Сети появился трейлер нового фильма «Пила». Продолжение выйдет с подзаголовком «Спираль».

сериал пила американский психопат
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