Академик РАН указал на положительные стороны продления майских праздников

Москва, 24 апреля. Эпидемиологическая ситуация в России может значительно улучшиться после продленных майских праздников. Такое мнение выразил академик РАН Евгений Шляхто.

По его словам, значительное число людей не будет в этот период ездить на работу, а значит ограничатся контакты в общественном транспорте. Лучшая идея — это все десять дней провести на даче в ограниченном кругу друзей или членов семьи, заявил Шляхто.

«Совершенно точно сразу после праздников мы получим другую картинку», — заявил акакдемик.

Недавно президент России Владимир Путин подписал указ, по которому дни между майскими праздниками объявлены выходными. С такой инициативой выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.