Диетолог Шмелева объяснила разницу между анемией и усталостью

Москва, 24 апреля. Переутомление, возникающее от активной работы, проходит после полноценного сна. Об этом «Звезде» рассказала врач-диетолог Ольга Шмелева.

Врач сообщила, что необходимо различать обычную усталость и анемию, к которой может привести дефицит железа в организме. Недостаток микроэлемента может также вызывать слабость и апатию.

Избавиться от усталости поможет 12-ти часовой сон. Однако если это не помогает, то стоит сдать анализы и при необходимости восполнить нехватку железа в организме.

Недавно психотерапевт Василий Шуров объяснил, как отличить усталость от вызванной «постковидным хвостом» депрессии. После перенесенного COVID-19 может развиваться астения, и человек не будет получать удовольствие от чего-либо (ангедония).