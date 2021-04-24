Захарова процитировала чешского классика Чапека на фоне скандала с Прагой

Москва, 24 апреля. Прага продолжает массово благодарить западные страны за поддержку в противостоянии с Россией. В связи с этим вспоминается изречение чешского писателя Карела Чапека о саранче.

Внимание на это обратила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Признания республики уже удостоились Великобритания, Эстония, Латвия и Литва. Заявление дипломата оказалось незаконченным, продолжение фразы она предложила найти самостоятельно. В оригинале классик завершил мысль словами «то же самое и с дураками».

«Сейчас вот можно и Чапека процитировать: «Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна». То же самое...», — говорится в сообщении Захаровой в Facebook.

Ранее бывший президент Чехии Вацлав Клаус признался, что ему стыдно за антироссийские действия действующих властей. По его словам, таким образом, Прага хочет выслужиться перед Вашингтоном и НАТО.