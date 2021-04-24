Глава РЭО Буцаев рассказал о будущем экотехнопарке в Севастополе

Севастополь, 24 апреля. Экотехнопарк по переработке отходов планируют построить в Севастополе. Об этом рассказал гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Этот проект является очень важным не только для региона, но и для всей страны. Соглашение с инвесторами по реализации проекта планируется заключить в 2021 году. Современный экотехнопарк по переработке мусора может стать центром развития образовательного туризма, отметил Буцаев.

Полигон «Первомайская балка» является единственным объектом размещения твердых коммунальных отходов в Севастополе, который принимает около 190 тонн ТКО в год, передает 360tv.ru.

«Уже нужно переходить к современным системам сортировки, переработки и размещения отходов», — подчеркнул губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Недавно на мусороперерабатывающих заводах Москвы прошло тестирование в пилотном режиме робота-сортировщика отходов с технологией компьютерного зрения. Об этом рассказал замглавы департамента информационных технологий столицы Дмитрий Дереляк.