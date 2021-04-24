Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 апреля 02:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:09
Общество
«Порезать на металлолом»: в Киеве заговорили о банкротстве «Укрзализныци»
02:00
Политика
Евгений Сатановский: Турция потеряла сотни миллионов долларов из-за F-35
01:56
Общество
Чеснок может решить частую проблему автомобилиста
01:56
Общество
Покраснение глаз назвали предвестником опасного синдрома
01:50
Общество
Воздушная авиация провела генеральную репетицию парада Победы над Москвой
01:48
Общество
«Пила» и «Американский психопат» могут продолжиться как сериалы
01:45
Общество
Академик РАН указал на положительные стороны продления майских праздников
01:43
Общество
Диетолог Шмелева объяснила разницу между анемией и усталостью
01:39
Политика
Захарова процитировала чешского классика Чапека на фоне скандала с Прагой
01:38
Общество
Глава РЭО Буцаев рассказал о будущем экотехнопарке в Севастополе
01:38
Общество
Собака «обошла» легкоатлетов на соревнованиях по бегу в США
01:24
Общество
Стартовые сборы фильма «Гнев человеческий» превзошли результат «Джентльменов»
01:17
Общество
БКЛ метро планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 года в Москве
01:16
Шоу-бизнес
«Разберемся»: Экс-жена Грачевского рассказала о «дележке» наследства режиссера
01:15
Общество
Пользователь WeChat раскрыл секрет долголетия японцев
01:13
Общество
BMW назвал российские цены на полноприводные модели M3 и M4
01:02
Общество
Дерматолог развеяла мифы о веснушках
01:02
Общество
Топ-5 рецептов самых вкусных куличей на Пасху
00:49
Общество
Малышева перечислила нежелательные после 30 лет продукты
00:47
Общество
Marvel собирается выпустить четвертый фильм про Капитана Америку
Все новости

Собака «обошла» легкоатлетов на соревнованиях по бегу в США

Общество
Собака «обошла» легкоатлетов на соревнованиях по бегу в США
pixabay.com  /  bugativeyron406

Солт-Лейк-Сити, 24 апреля. Межшкольные соревнования по легкой атлетике прошли в штате Юта. И пока лидер эстафеты был готов наслаждаться триумфом, на дорожку выбежала собака.

Ученики должны были пробежать эстафету 4х200 метров. И пока спортсмены преодолевали очередной круг к ним решила присоединиться собака Холли. С задором четвероногая бегунья обогнала отстающих участников гонки и постепенно наращивала скорость.

Холли удалось быстро настигнуть лидера гонки Грейси Лейни. На последних секундах перед финишем они поравнялись, но все же собака «вырвала» у школьницы победу. Четвероногая спортсменка преодолела 100 метров за 10,5 секунд. Ей не хватило около секунды, чтобы побить мировой рекорд Усэйна Болта в 2009 году.

Это не первый случай, когда люди наблюдают за странным поведением животных. Необычный случай произошел в Таиланде. Огромный варан решил наведаться в продуктовый магазин, а заодно устроить там погром. Рептилия снесла с полок несколько продуктов, пока забиралась наверх по стеллажу.

собака забег эстафета
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 212596 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 121489 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 113263 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 65240 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 64229 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Общество / Собака «обошла» легкоатлетов на соревнованиях по бегу в США
Рейтинг@Mail.ru