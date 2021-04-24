Собака «обошла» легкоатлетов на соревнованиях по бегу в США

Солт-Лейк-Сити, 24 апреля. Межшкольные соревнования по легкой атлетике прошли в штате Юта. И пока лидер эстафеты был готов наслаждаться триумфом, на дорожку выбежала собака.

Ученики должны были пробежать эстафету 4х200 метров. И пока спортсмены преодолевали очередной круг к ним решила присоединиться собака Холли. С задором четвероногая бегунья обогнала отстающих участников гонки и постепенно наращивала скорость.

Холли удалось быстро настигнуть лидера гонки Грейси Лейни. На последних секундах перед финишем они поравнялись, но все же собака «вырвала» у школьницы победу. Четвероногая спортсменка преодолела 100 метров за 10,5 секунд. Ей не хватило около секунды, чтобы побить мировой рекорд Усэйна Болта в 2009 году.

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