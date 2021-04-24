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Стартовые сборы фильма «Гнев человеческий» превзошли результат «Джентльменов»

Общество
Стартовые сборы фильма «Гнев человеческий» превзошли результат «Джентльменов»
Кадр из фильма «Гнев человеческий»

Москва, 24 апреля. Новый триллер британского режиссера Гая Ричи «Гнев человеческий» недавно вышел на широкие экраны в России и странах СНГ. Картина уже успела собрать 50 млн рублей в прокате.

Такой старт оказался лучше, чем у картины «Джентльмены», премьера которой состоялась в 2019 году. Тогда результат в первый день проката составил 39,1 млн рублей, а общие сборы составили 292,1 млн.

Премьера «Гнева человеческого» состоялась 22 апреля. В центре сюжета человек, внедряющийся в инкассаторскую компанию с целью найти участников многомиллионных ограблений в Лос-Анджелесе. Главную роль в новой кинокартине Гая Ричи исполнил Джейсон Стэйтем.

Недавно Джейсон Стэйтем отреагировал на появление своего изображение на заборе в России. Он был крайне удивлен, что в РФ его ассоциируют с «пацанским» идеалом.

фильм гай ричи сборы джейсон стэйтем Гнев человеческий
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