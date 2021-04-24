Стартовые сборы фильма «Гнев человеческий» превзошли результат «Джентльменов»

Москва, 24 апреля. Новый триллер британского режиссера Гая Ричи «Гнев человеческий» недавно вышел на широкие экраны в России и странах СНГ. Картина уже успела собрать 50 млн рублей в прокате.

Такой старт оказался лучше, чем у картины «Джентльмены», премьера которой состоялась в 2019 году. Тогда результат в первый день проката составил 39,1 млн рублей, а общие сборы составили 292,1 млн.

Премьера «Гнева человеческого» состоялась 22 апреля. В центре сюжета человек, внедряющийся в инкассаторскую компанию с целью найти участников многомиллионных ограблений в Лос-Анджелесе. Главную роль в новой кинокартине Гая Ричи исполнил Джейсон Стэйтем.

Недавно Джейсон Стэйтем отреагировал на появление своего изображение на заборе в России. Он был крайне удивлен, что в РФ его ассоциируют с «пацанским» идеалом.