«Разберемся»: Экс-жена Грачевского рассказала о «дележке» наследства режиссера

Москва, 24 апреля. Бывшая жена покойного режиссера Бориса Грачевского Анна и вдова Екатерина Белоцерковская решают вопрос наследства. Анна рассказала СМИ о том, как проходит ее общение с Екатериной.

Бывшая супруга покойного Бориса Грачевского призналась, что прекрасно общается с Белоцерковской и сама она очень этому рада. Анна счастлива, что им удалось объединиться в такой непростой для них момент. Кроме того, она напомнила, что и у нее, и у Екатерины дети от Бориса Юрьевича, которые приходятся друг другу родными братом и сестрой.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Никаких недопониманий между женами Бориса Юрьевича не предвидится и в вопросе дележа наследства. Анна Грачевская уверена, что они с дочкой не будут обделены, когда пройдет полгода после смерти Бориса Юрьевича, и наследники смогут приступить к оформлению имущества.

«Мы все разберемся. Никто никого не обидит. Все будет в порядке!» — заявила Грачевская.

Ранее Екатерина Белоцерковская, показала, как выглядит могила режиссера через три месяца после его смерти. Снимок с места захоронения режиссера вдова опубликовала в своем профиле в Instagram в разделе Stories.