Пользователь WeChat раскрыл секрет долголетия японцев

Токио, 24 апреля. Продолжительности жизни японцев, которые не любят заниматься спортом, зависит от питания. Об этом заявил пользователь WeChat и перечислил четыре ключевых правила.

Граждане Японии в среднем живут 84,2 года. «Старейшей жительницей планеты» признана японка Канэ Танака, родившаяся в 1903 году. Жители Страны восходящего солнца смогли добиться этого, несмотря на нелюбовь к активному образу жизни. Помимо особенностей питания они уделяют внимание бытовым условиям, социальному развитию, уровню здравоохранения и другим факторам.

Японцы стремятся к разнообразию в питании, каждый их прием пищи содержит рыбу, мясо, овощи, фрукты и рис. Порции же при этом употребляются небольшие. Жители Страны восходящего солнца едят медленно и тщательно пережевывают продукты, что предотвращает переедание и способствует быстрому насыщению. Японские блюда чаще всего приготовлены на пару или сварены, так как нация делает акцент на свежести продуктов. Четвертой особенностью питания японцев является минимальное количество красного мяса.

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