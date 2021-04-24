BMW назвал российские цены на полноприводные модели M3 и M4

Москва, 24 апреля. Новое поколение BMW M3 и M4 поступило в продажу в России. Модели впервые получили полноприводную систему.

Продажа новинок по предзаказам начнется уже в июне. BMW M3 и M4 оснащены системой полного привода M xDrive, стоимость моделей в комплектации Competition составляет от 7 370 000 и 7 670 000 рублей соответственно.

Седан и купе получили трехлитровые турбированные двигатели мощностью 510 лошадиных сил с крутящим моментом 650 Нм. Покупателям доступна восьмиступенчатая АКПП. До скорости 100 км/ч машины разгоняются за 3.5 секунды.

Компания Kia ранее представила свой новый автомобиль Cerato. В топовых комплектациях модели доступна электронная приборная панель и медиасистема с широкоформатным экраном.