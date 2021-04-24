Малышева перечислила нежелательные после 30 лет продукты

, 24 апреля. После 30 лет важно исключить из рациона чипсы, сливочное масло, сладкую газировку и жареную еду. Об этом заявила врач-диетолог Мария Малышева.

После 30 лет в организме обмен веществ начинает замедляться, поэтому важно соблюдать определенные ограничения в еде. В частности снижается выработка коллагена, возрастает риск появления язвы желудка, высокого кровяного давления, сердечных приступов или инсульта. В первую очередь запрещены жареные продукты, передает издание Infox.

Кроме того, рекомендуется вычеркнуть из рациона обезжиренные молочные продукты, жир в них заменяют большим количеством сахара и канцерогенными подсластителями. Помимо этого, в список запрещенных входят газировка, сливочное масло и картофельные чипсы, заявила Малышева.

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