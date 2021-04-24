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Marvel собирается выпустить четвертый фильм про Капитана Америку
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Marvel собирается выпустить четвертый фильм про Капитана Америку

Общество
Marvel собирается выпустить четвертый фильм про Капитана Америку
Кадр из сериала «Сокол и Зимний солдат»

Лос-Анджелес, 24 апреля. Четвертая часть фильма «Капитан Америка» запущена в разработку. За сценарий будут отвечать создатели сериала «Сокол и Зимний солдат» Малкольм Спэллман и Далан Муссон.

Сюжет и имя режиссера пока держатся в секрете. В январе в Сети появилась информация, что Крис Эванс вернется к своей роли Капитана Америки в будущих проектах Marvel. Продюсер Кевин Файги опроверг этот слух, сообщает The Hollywood Reporter.

Инсайдеры предполагают, что следующим Капитаном Америка станет друг Стива Роджерса Сэм Уилсон, известный как Сокол. Именно ему главный герой в последней части «Мстителей» передал свой щит. В «Соколе и Зимнем солдате» Уилсон отказался от этого дара, но позже передумал.

Сериал про двух друзей Капитана Америки появился на сервисе Disney+ в конце марта 2021 года. Проект Marvel высоко оценили кинокритики, а первый эпизод привел в восторг зрителей и поклонников киновселенной.

marvel сокол и зимний солдат капитан америка
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