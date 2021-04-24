Фигуристка Хохлова рассказала о размолвках Тутберидзе и Плющенко

Москва, 24 апреля. Тренеры по фигурному катанию Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко начали постоянно ссориться после перехода спортсменки Александры Трусовой из одной команды в другую.

Фигуристка сменила тренерский состав в 2020 году, отказавшись от услуг Тутберидзе. Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова заявила в интервью программе «Смол Ток», что происходящее между двумя выдающимися тренерами в скором времени закончится.

«Мне кажется, это временный исторический факт. Надеюсь, в скором времени мир восстановится и победит дружба», — заявила фигуристка.

Бронзовая чемпионка мира Александра Трусова ранее рассказала об отличиях тренировочного процесса у двух тренеров. Евгений Плющенко гораздо эмоциональнее ведет себя на соревнованиях, чем Этери Тутберидзе.