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Германия предложила Хакасии увеличить турпоток

Общество
Германия предложила Хакасии увеличить турпоток
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Абакан, 24 апреля. Предложение провести бизнес-миссию с Хакасией в Германии выдвинули представители немецкого туризма на встрече международного туристического форума «Сибирь.Притяжение».

Об этом сообщила заместитель главы республики Ирина Войнова. По ее словам, гостившие в Хакасии представители готовы собрать бизнес-миссию и пригласить немецких туроператоров. Мероприятие состоится под эгидой Общенационального союза индустрии гостеприимства.

«Это отличная возможность для продвижения турпродукта. И здесь мы должны объединить усилия с другими регионами», — написала Войнова на своей странице в социальной Сети.

Недавно заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о планах увеличить турпоток между Москвой и Тульской областью. По ее мнению, пандемия COVID-19 дала мощный импульс для большего количества путешествий внутри страны.

хакасия германия турпоток
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