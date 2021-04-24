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Пугачева ужаснула фанатов темными пятнами на руках

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 00:22
Шоу-бизнес
Пугачева ужаснула фанатов темными пятнами на руках
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 24 апреля. Пользователи соцсетей обсуждают фотографию Аллы Пугачевой. Певицу запечатлели на камеру во время посещения ресторана.

После окончания периода самоизоляции артистка все чаще стала появляться на публике. Пугачева уже посетила несколько светских мероприятий, а на этот раз ее заметили в компании молодого супруга Максима Галкина. Пара отдыхала в одном из заведений, а фотографию сделал поклонник Примадонны. Снимок появился на фан-странице Пугачевой в социальной сети Instagram.

На нем артистка запечатлена без фильтров и ретуши. Поклонники обратили внимание на стильную прическу и макияж певицы. Однако самые внимательные фанаты заметили темные пятна на руках Примадонны.

«Что это у нее на руках?!» — написал один из комментаторов.

Пугачева ужаснула фанатов темными пятнами на руках
instagram.com  / @maxgalkinru

С возрастом на теле человека действительно могут появляться пигментные пятна. Это происходит из-за слишком сильной выработки меланина. Чаще всего подобное явление возникает из-за активных солнечных лучей или сбоев в организме.

Пугачева и Галкин живут в роскошном загородном доме, расположенном в подмосковной деревне Грязь. Однако не все местные жители довольны соседством со звездным семейством, так как устали от постоянного внимания со стороны журналистов.

здоровье галкин пугачева
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